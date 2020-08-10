新北林口區仁愛路與文化三路口，發生BMW紅牌重機左轉與直行機車對撞，兩車撞成廢鐵。（翻攝臉書林口大家庭）

馬路如虎口，新北市林口區仁愛路與文化三路口，再傳有BMW紅牌重機左轉時與對向直行機車對撞車禍，兩車撞成廢鐵，已經是今年第8起，目擊民眾驚呼平均每月1次，曾陳情增設號誌沒下文，這次只能「眼睜睜看著兩台撞上！」

51歲的葉姓紅牌重機騎士前晚8時行經仁愛路二段左轉文化三路，與對向直行的64歲許姓騎士發生碰撞，造成雙方掛彩，許男手部骨折、葉男則臉部多處擦挫傷，送往長庚醫院救治，所幸兩人均無生命危險，肇責仍有待釐清。

有目擊民眾指出，紅牌重機從仁愛路直接轉文化路，發現對向來車已經來不及做出任何反應，只能眼睜睜看著兩台撞上；另多名民眾則說，該路口只有綠燈先行10秒鐘，並無左轉箭頭號誌，曾向交通局陳情設置燈號，回復車流量不夠拒絕。

警方統計，該路口今年目前A2類造成人員受傷或24小時後死亡交通事故、以及A3類車財損事故，各有4件，歸納林口市區車禍多集中在晚上，至於該路口主要肇因為轉彎車未依規定、未注意車前狀況，警籲夜間視線昏暗，路口轉彎應減速。

交通管制工程科表示，易肇事路口一年平均事故約有20件，該路口交通狀況尚屬良好，該紅牌重機雖不需兩段式左轉，仁愛路屬支線，左轉幹道文化路時，對向直行應為紅燈，研判與號誌「早開、遲閉」無關，若民眾認為早開秒數不足會研議延長。

(中時 )