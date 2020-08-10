輕颱米克拉逼近 蔡英文籲做好防颱準備 18:072020/08/10 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輕度颱風「米克拉」逐漸靠近台灣，蔡英文總統今天透過臉書和網路社群平台表示，中央氣象局已經發布海上陸上颱風警報，「請大家一定要做好防颱準備！」 她說，根據氣象局資料，米克拉颱風持續往北移動，暴風圈正逐漸朝台灣海峽南部接近，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。 蔡英文提醒澎湖和金門的朋友，也要嚴加戒備，特別注意風雨！受颱風外圍環流影響，台灣各沿海地區容易出現強風，也請大家避免前往海邊活動。 (中時 ) #台灣 #颱風 #海峽 #米克拉 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 米克拉帶來強降雨 職安署籲加強防颱準備避免職災發生 18:282020/08/10 生活 米克拉颱風進逼 台水呼籲民眾儲水備用並請節約用水 16:142020/08/10 生活 海陸警齊發墾丁南灣人不散 東琉線下午提早停航 18:052020/08/10 生活 米克拉颱風生成 嘉義沿海防颱不鬆懈 18:092020/08/10 寶島 見蔡英文隨即發貼文 阿札爾：傳達美國對台灣的強力支持 12:402020/08/10 政治 颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 社會 颱風米克拉來襲 徐國勇提醒「台南」要多注意 16:342020/08/10 社會 米克拉颱風直撲 澎湖停止上班上課 花火節取消 18:072020/08/10 生活 颱風切入台灣海峽 護國神山守不住！鄭明典：易有意外 14:112020/08/10 生活 米克拉直撲 風雨增強！澎湖、金門達停班課標準 13:262020/08/10 生活 政治熱門新聞 馬：解放軍攻台「首戰即終戰」 現在美軍不可能來 - 政治 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 陳其邁喊父親是他的承擔 苦苓幫想另一說法掀網議論 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 台美斷交後阿札爾是來訪最高層級？ 趙少康曝這關鍵喊：很無聊 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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