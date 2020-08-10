輕度颱風「米克拉」逐漸靠近台灣，蔡英文總統今天透過臉書和網路社群平台表示，中央氣象局已經發布海上陸上颱風警報，「請大家一定要做好防颱準備！」

她說，根據氣象局資料，米克拉颱風持續往北移動，暴風圈正逐漸朝台灣海峽南部接近，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅。

蔡英文提醒澎湖和金門的朋友，也要嚴加戒備，特別注意風雨！受颱風外圍環流影響，台灣各沿海地區容易出現強風，也請大家避免前往海邊活動。

(中時 )