京城建設（2524）受惠房市熱絡，享京城、美術皇居、以及京城大苑等3大建案，扮演今年營收主力部隊，前7月累計達45.78億元，距離2019年創下的全年歷史營收紀錄59.90億元，只差14.12億元，是否能夠順利過關，端視未來的中大坪數豪宅，是否跟首購宅和部份換屋宅一樣，順利去化。

京城建設10日公告7月單月營收約5.56億元，年增42.62％，累計今年前7月營收約45.78億元，比去年同期的28.13億元，大幅成長62.74％。

京城建設發言人周敬恆10日表示，無論是7月單月，或是今年前7月，最主要的營收貢獻來源，都是以享京城、美術皇居、以及京城大苑等3大建案為主，其中，總銷約15億元的享京城，因為預售時即完銷，因此，持續貢獻7月營收。

京城今年前7月的表現亮麗，後續則端視中大坪數等豪宅建案的去化速度，周敬恆指出，京城目前可供銷售入帳的新屋餘約220億元，不過都屬中大坪數的建案，而即將進場預售的「京梧桐」，雖然總銷金額達30億元，但，預估要到2023年才會完工、入帳。

(工商 )