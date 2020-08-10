台達電7月營收257.82億元 創歷史新高 18:442020/08/10 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旺季到，台達電7月營收為257.82億元、睽違13個月之後再創歷史新高，7月營收比上個月成長8％，比去年同期營收成長4％，台達電前7月份營收為1,521.55億元，僅比去年同期負成長0.04％，幾乎已經追平去年同期水準，法人預期在IA、PC電源、資料中心電源、被動元件、風扇等出貨持續走強下，第三季單月營收都值得期待。 (工商 ) #台達電 #月營收 #創歷史新高 #電源 #睽違 也許您會感興趣 推薦閱讀 豆府餐飲集團7月營收1.82億元 再創新高 16:412020/08/10 財經 六角7月合併營收重返4億元大關 創今年單月新高 17:232020/08/10 財經 鈺齊-KY自結7月合併營收11.44億元 創歷年同期次高 15:402020/08/10 財經 勤誠7月營收報喜 前7月營收續創同期新高 11:592020/08/10 財經 巨大、桂盟7月營收 雙創歷史同期新高 19:432020/08/10 財經 聚焦台灣及線上演出 必應7月營收創今年單月新高 13:402020/08/10 財經 非PC出貨激增 仁寶7月營收月增近1成至897.71億元 17:232020/08/10 財經 高階IT訂單強力挹注 元山7月營收達2.77億 18:432020/08/10 財經 群光Q2三率三升 獲利與EPS創歷史新高 17:302020/08/10 財經 小型被動廠業績俏 今展科、興勤7月營收同飆次高 09:182020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 金價上2千美元還能追？專家曝2大警訊 - 財經 李嘉誠英國賣酒不到一年 就碰到新冠疫情虧大了 - 財經 澳洲邊境封鎖 至少維持到耶誕節 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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