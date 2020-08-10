旺季到，台達電7月營收為257.82億元、睽違13個月之後再創歷史新高，7月營收比上個月成長8％，比去年同期營收成長4％，台達電前7月份營收為1,521.55億元，僅比去年同期負成長0.04％，幾乎已經追平去年同期水準，法人預期在IA、PC電源、資料中心電源、被動元件、風扇等出貨持續走強下，第三季單月營收都值得期待。

(工商 )