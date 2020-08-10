富邦金控2020年7月自結稅後淨利134.49億元，累計今年前7月稅後淨利507.33億元，較去年同期成長20％，每股盈餘（EPS）為4.67元。截至7月底，富邦人壽合併總資產首度突破5兆元大關，合併淨值則達4,263億元，人壽合併總資產及合併淨值雙創歷史新高，也帶動富邦金控合併總資產達8.97兆元，合併淨值超過6,700億元，同時創下金控歷史新高。

富邦人壽2020年7月稅後淨利為97.72億元，累計前7月稅後淨利331.47億元，較去年同期成長55％，主要受惠於投資收入成長帶動。截至2020年7月底，富邦人壽合併總資產及合併淨值雙創歷史新高，合併總資產突破5兆元大關，達5兆980億元；合併淨值則達4,263億元，主要受惠於淨利成長及國內股票市值提升帶動未實現資本利得增加。富邦人壽截至7月底自結投資資產規模達4兆2,698億元，投資組合包含國內外股票、債券、不動產等多元組合標的，其中因看好台灣市場，台股部分亦長期持有台積電等大型績優權值股。今年前7月富邦人壽初年度保費收入（First Year Premium）達763億元，總保費收入（Total Premium）為3,332億元。

(工商 )