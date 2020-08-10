遠傳電信（4904）10日公佈7月自結營利概況。7月份遠傳合併總營收為新台幣62.76億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.57億元與7.63億元，單月每股盈餘（EPS）為0.23元，年成長率達2.7％。

累計至今年7月，遠傳合併總營收443.39億元，累計合併EBITDA與稅後淨利161.44億元與51.74億元，自結EPS為1.59元，年成長率達0.5％，累計今年1～7月EPS已達全年度財測目標的65％。

遠傳持續掌握5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術力，結盟近百家5G夥伴，透過整合上、下游產業鏈，建構完整5G生態圈。積極拓展智慧城市、智慧製造、遠距診療、車聯網等5G垂直場域應用，全力衝刺新經濟營收。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數緩升，月租型客戶流失率僅1.16％，再度創下歷史新低。

5G部份，遠傳表示，「遠傳心5G」開賣創佳績，顯示遠傳用心替客戶設想，多元、合理的5G資費與豐富應用獲客戶青睞。遠傳持續針對不同族群需求推出創新服務，包含結合遠傳旗下數位服務（friDay購物、friDay影音、friDay音樂）資源，與台新銀行深化數位理財合作；洞察暑假期間親子系列影劇收視攀升，遠傳friDay影音「親子館」首度開張。成功提升客戶體驗，為營運表現挹注成長動能。

(工商 )