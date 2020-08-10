傳奇網路（4994）公佈上半年營運表現，稅後淨利為1.46億元，每股盈餘為1.32元，較去年同期1.99元下滑。不過7月營收受惠於新作《幻想神域2》推出日本版，帶動營收較上月增逾三成達3.54億元，寫近11個月來新高。展望下半年，傳奇還將推出兩款新遊戲，營運重點將放在台灣、歐美、日本等地，有望貢獻下半年營運。

傳奇也同時公告7月單月稅前每股盈餘0.75元，今年累計至7月止，營收為19.4億元，稅前每股盈餘為2.89元。傳奇表示，7月營收較前月成長三成，主要是因《幻想神域2日版》7月初正式上線，本月開始認列完整月份收入。

傳奇旗下2018年底上市的手機遊戲《風之國度》及2019年8月《幻想神域2》營運穩定，但因為遊戲推出已久，傳奇上半年累計營收15.92億元，較去年同期衰退8.21％，營業利益為2.15億元，稅後淨利合計1.46億元，每股盈餘為1.32元，較去年同期的1.99元下滑。

今年截至第二季，合併遊戲收入及權利金收入為15.37億元及0.55億元。

傳奇網路表示，第二季遊戲收入主要來自於傳奇自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發製作並發行之手機遊戲《風之國度》，已於全球各區推出，至今穩定營運中，其中台港澳日為傳奇網路自行營運，其餘地區均為授權。而自製研發手機遊戲新作《幻想神域2》也在4月份推出國際版，7月份推出日本版，均為自行營運。

傳奇網路表示，接下來的營運重點，將會將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並推出各項遊戲更新及活動，研發團隊也將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

展望下半年，傳網路今年重點將放在台灣、歐美、日本等市場，傳奇還有兩款遊戲，一款為傳奇旗下經典端遊IP《精靈樂章》轉製的手機遊戲，另一款則是女性向卡牌遊戲，將陸續在東南亞、台港澳等地推出，有望貢獻下半年營運。

(工商 )