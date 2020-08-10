台中市府購物節APP公布「消費熱度分析圖」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台中購物節開發雲端大數據，分析消費熱度地圖，經發局表示，消費金額已突破42億元，人均消費逐日攀升，買氣強強滾，民眾登錄發票的店家大多集中西屯、南屯、西區；原縣區以大里、豐原、沙鹿最多。

經發局統計，台中購物節7月1日開跑至今逾五周，在總獎值超過2000萬元加持下，截至8月9日為止，累積登錄金額突破42億元、憑證登錄超過635萬張、APP下載次數超過27萬，更有約4成註冊民眾使用這屆新增的「綁定雲端發票載具」服務。

市府在台中購物節APP公布「消費熱度分析圖」，運用雲端大數據資料，以紅、黃、綠色在地圖呈現消費熱度，買最多的行政區由百貨商圈林立的西屯與南屯區拔頭籌。

這屆台中購物節APP擴充功能，包括註冊便利性、互動趣味性、系統穩定性、點數機制、消費數據分析五大特色，相較去年僅針對購物節一檔活動，今年APP以台中全年度特色主題活動進行「共通性服務模組」設計，平台開發階段預留未來擴充及架接其他應用服務的可能性。

購物節APP後續規畫將以「FunTaichung生活經濟平台」續用，未來可導入市府接下來的各場行銷活動，經發局透過雲端大數據，將歷年活動資料列為數位典藏，方便民眾搜尋，期望民眾只需註冊一次，未來皆可暢玩台中所有活動，達到永續經營的成果。

(中時 )