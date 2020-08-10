淘寶台灣推出「下拉二樓」新玩法，即日起每天晚上 7 點到隔日凌晨 2 點，在APP首頁往下一拉即可進入神秘的隱藏版二樓「夜貓市集」，本週主打「夏日餐桌計劃」，以「夜享價」提供一系列餐桌配件與美食！

「夜貓市集」慶祝開市，每日加開限量「1元銅板購」搶美食活動，只要 1 元就能下單抽夏慕尼雙人鐵板套餐、Häagen-Dazs 外帶冰淇淋迷你杯、Mister Donut 甜甜圈、摩斯漢堡套餐組、黃金芒果拿破崙蛋糕等好康大禮。

正逢暑假檔期，淘寶台灣夜貓市集本週至 8 月底，主打美食、日用品、服飾三大主題讓夜貓族好逛好買！台北今年氣溫創下 39.7℃，從淘寶台灣平台近 3 個月的熱銷商品也能一窺高溫引發的消費行為偏好，輕食「蒟蒻麵」與「花椰菜飯」異軍突起，能長效保冰的冰霸杯銷量於 7 月也有增長，為拯救被夏天打擊的食慾，淘寶台灣夜貓市集以「夏日餐桌計畫」為主題，推薦濃郁切心可麗露與北歐風格大理石餐具，用餐桌顏值搭配入口；飯後點心氣泡水、冰淇淋，沁涼感受瞬間穿透全身！

健康飲食風氣當道，主打無添加防腐劑、以爆汁手工水餃出名的「蔥媽媽」與三倍超濃郁冰豆乳貫徹日本匠人精神的「無天家」進駐淘寶台灣夜貓神店，讓消費者在炎炎夏日中也能無負擔享受美食。此外，夜貓市集更推出限量「1元銅板購」驚喜抽獎活動，每天推出不同好康大禮讓消費者用1元下單獲得抽取好禮的資格，有機會將Häagen-Dazs、拿破崙先生的黃金芒果蛋糕等消暑食品帶回家，更有機會得到價值$2398元的夏慕尼新香榭鉄板燒套餐券，享受五星級的美食饗宴。

(科技)