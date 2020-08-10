因受米克拉颱風影響，台東縣政府緊急公告，台灣國際熱氣球今日下午場次取消，至於明天上午場是否取消，還要視天氣狀況決定。

另外，由於受颱風外圍環流影響，海面上浪況增強，10日蘭嶼回後壁湖15：30「綠島之星」船班，提早於15：00 開航。

而漁民也都停止作業，台東市的富岡漁港、成功鎮的新港漁港、大武的尚武漁港，也都停滿躲避風浪的漁船。

(中時 )