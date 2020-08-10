受颱風影響，熱氣球嘉年華今天下午場取消 18:082020/08/10 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 熱氣球嘉年華今天下午場次取消。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受米克拉颱風影響，台東縣政府緊急公告，台灣國際熱氣球今日下午場次取消，至於明天上午場是否取消，還要視天氣狀況決定。 另外，由於受颱風外圍環流影響，海面上浪況增強，10日蘭嶼回後壁湖15：30「綠島之星」船班，提早於15：00 開航。 而漁民也都停止作業，台東市的富岡漁港、成功鎮的新港漁港、大武的尚武漁港，也都停滿躲避風浪的漁船。 (中時 ) #影響 #取消 #漁港 #颱風 #颱風影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 海陸警齊發墾丁南灣人不散 東琉線下午提早停航 18:052020/08/10 生活 米克拉颱風影響 澎湖航空、海運航班異動 16:512020/08/10 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 12:112020/08/10 生活 米克拉颱風進逼 台水呼籲民眾儲水備用並請節約用水 16:142020/08/10 生活 新聞早班車》美團若二採陽性 將簡化行程 07:142020/08/10 政治 米克拉颱風生成 嘉義沿海防颱不鬆懈 18:092020/08/10 寶島 陸警區域新增金門 今夜明晨颱風影響最明顯 12:122020/08/10 生活 米克拉颱風直撲 澎湖停止上班上課 花火節取消 18:072020/08/10 生活 颱風米克拉來襲 徐國勇提醒「台南」要多注意 16:342020/08/10 社會 米克拉帶來強降雨 職安署籲加強防颱準備避免職災發生 18:282020/08/10 生活 寶島熱門新聞 凌晨4點最後離開她家 神秘閨密成羅霈穎猝逝關鍵人物 - 娛樂 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 馬：解放軍攻台「首戰即終戰」 現在美軍不可能來 - 政治 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 林志玲婚後解放 「全透視長裙」辣露下半身 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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