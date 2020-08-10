美國衛生及公共服務部長亞歷克斯·阿札爾（Alex Azar）率官員抵台，因不用居家檢疫14天，引發外界質疑聲浪。資深媒體人董智森上周在廣播節目中也憤怒地批評，「那台灣人的命不是命？萬一被感染怎麼辦？」今(10日)則是再度砲轟衛福部長陳時中，「有邏輯嗎?沒有嘛，這些醫藥官員每天都在騙」。

董智森在在廣播節目「小董真心話」中批評，阿札爾來台灣不用隔離14天，日本前首相森喜朗

也不用，「因為官大就不用，講不通嘛，科學證據也講不通，但陳時中說跟他們一樣重要的，都不用居家隔離，這有邏輯嗎？沒有嘛，這些醫藥官員每天都在騙...。」

另外，董智森也抨擊，美國現在疫情不得了耶，確診500多萬例耶、16萬人死亡，那阿札爾不危險嗎？採陰又怎樣，很多人採陰還是被隔離14天阿，「官員在騙你，腦袋要跟著他裝水嗎?

美國自己都決定退出世界衛生組織，都進不去了，還怎幫你加入阿，這種新聞兜起來，這些人都在說謊，還覺得理所當然。」

至於，外界擔憂「美日政要來台免隔離，發生感染你負責嗎？」對此，陳時中則回應，「我負責」。此話則引發外界批評，葉慶元質疑，滯留大陸的台灣之子「小明們」不可以回台灣，因為防疫最重要，「美國的部長，日本的弔謁團，卻通通可以不用隔離，就直接進入台灣？」

(中時新聞網)