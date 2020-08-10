海巡人員勸導漁民颱風天勿出港。（海巡署中部分署提供／張毓翎嘉義傳真）

11日從嘉義縣布袋商港往返澎湖的客貨輪，配合嘉義縣政府公告取消管制時段內的航班。（張毓翎攝）

輕度颱風米克拉10日生成，嘉義縣沿海為養蚵產業的重鎮，蚵農一大早趕緊出海搶收，從過去一天採收1次增加到2次，來不及採收的部分，只能先移到內海。10日晚間從布袋商港出港的3艘貨輪已停航；另外，11日往返澎湖的客貨輪，配合公告取消管制時段內的航班。

台灣港務公司布袋管理處指出，嘉義縣政府公告因應米克拉颱風劃定布袋商港為「危險管制區域範圍」，民眾非持有通行證者不得進入，且已通知各航商配合取消管制時段內的航班，待縣府解除管制後，才能再安排船班。

海巡署中部分署第四岸巡隊今日已派員對欲出港漁民勸導勿出港，並針對已出港請各地漁業電台以廣播方式告知漁民盡速入港，並勸導附近的遊客、釣客及漁民注意自身安全。

嘉義縣養殖漁業生產發展協會今日上午已發文通知嘉義沿海3個鄉鎮公所加強魚塭附近排水疏通，執行長陳泓碩表示，由於目前普遍缺水，魚塭距滿水位多還有1公尺以上，多數養殖戶只作飼料桶加固，並巡視水閘門、備用發電機等養殖設施。

嘉義區漁會表示，嘉義縣外海的蚵仔幾乎已採收完，剩下沒收的部分，蚵農一早紛紛把蚵棚移至內海或外傘頂洲，因應颱風引進的西南氣流，也將蚵棚結構補強防止互相碰撞，今年颱風季來得晚，截至目前整體產量未受影響，若這次颱風造成減產，勢必影響到秋節的蚵仔價格。

(中時 )