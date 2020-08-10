中央氣象局於8月10日上午發布米克拉颱風海上陸上颱風警報，農委會表示，已密切注意颱風動態，請農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早著手防災、減災之整備工作，並隨時注意颱風訊息，進港避風。

農委會呼籲農漁民留意氣象局發布之最新天氣資訊，並將每日透過臉書與line群組提供氣象預報影音服務，提醒農漁民要多加利用，以進一步掌握天氣相關資訊。

針對颱風可能帶來的農業災損，農委會籲請農、漁民及早採取下列防範措施，並減少損失：

蔬菜生產方面：青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已到收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。適逢生育期之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

此外，農委會也特別呼籲農友，仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。

果樹生產方面：果樹應強化支柱及排水設施，已到採收期之水果，必要時，應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求秩序供貨。正值果實發育期之水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。如有發生焚風現象，果農必須儘速噴水灌溉以提高濕度。災害後應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

漁業方面：養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應隨時密切關注氣象局所發布的天氣資訊，作好防颱整備，並注意自身安全，將危險與災害降至最低。

(工商 )