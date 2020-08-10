2020.8.10／高雄▲三民區鼎泰公園再造案將納入當地民眾共識，打造高市最具規模的特色公園。（市議員林于凱提供／袁庭堯高雄傳真）

高市推動「特色公園」，其中民政局下轄的鼎泰公園爭取到最高950萬元預算，日前順利完成「鼎泰童話公園改善工程願景工作坊」，居民透過審議團隊的帶領凝聚的共識將納入公園改造計畫，9月就要開工。

目前，競爭型公園計畫中，屬三民區鼎泰公園、梓官區梓平公園成果最為顯著。其中，鼎泰公園在當地里長、社區發展協會及區公所合作下，爭取到最高、950萬元競爭型預算。8月初舉辦願景工作坊，當地民眾透過實地訪查、現勘，由專業審議團隊帶領，進行分組討論，凝聚在地共識。

工作坊當天，民眾在中山大學教授及三民區長藍美珍帶領下，逐一介紹、評估公園現有遊具，第二階段則進行分組討論，透過審議制度彙整共識。

藍美珍承諾，工作坊的結論及建議將作為鼎泰公園未來設計修改的依據，8月會有定案版本，會透過公開說明會與在地居民再次討論，預計9月開工，明年2月前完工。

致力催生特色公園的市議員林于凱認為，鼎泰公園是目前高市最為落實公民參與的公園設計案。但最理想的狀態，應該在設計前期就讓民眾進入討論。

高市研究發展考核委員會2019年起就委託社大進行「一般人才」培訓，培育專業審議人才進入社區、帶領民眾討論。此外，研考會也和公務人力發展中心合作，8月啟動公務員「公民參與」培訓，讓公務人員熟悉「桌長、會議引導員、觀察員、記錄員」等公民參與角色。未來遇相關案例，可要求廠商比照辦理。

(中時 )