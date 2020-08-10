台南市一名蔡姓男子，6、7月間在六甲區夾娃娃機店、茶飲店行竊，得手6萬5000元全花光，他先是挖洞並鑿破夾娃娃店兌幣機偷錢，還被鐵皮割傷，再當蜘蛛人潛入茶飲店行竊財物，得手後被民眾撞見，作案的扳手、剪刀留在現場，警方循線偵辦，從血跡、證物上找線索，將蔡男逮捕到案，沒想到他竟住在茶飲店對面，讓店東氣得要找他理論。

麻豆警方調查，六甲區1間夾娃娃機店6月時發生竊案，店東因為兌幣機壞了仔細查看，才發現鐵皮屋外牆被剪破大洞，露出兌幣機來，兌幣機後方也被鑿出大洞，內部存放的15000元硬幣不翼而飛，才向警方報案。

7月初同區另家茶飲店也傳出竊案，竊賊利用深夜時分爬上屋後2樓，從沒上鎖的窗戶侵入，再到1樓店面四下找尋，偷走店內5萬元現金後循原路離開，要翻牆時正好被路過民眾發現，嫌犯倉皇逃跑，還遺落扳手、剪刀等做案工具。

麻豆警分局六甲分駐所及偵查隊調閱相關監視器，雖然竊嫌戴帽、口罩及手套遮掩犯案，但身形雷同，研判應該是同1人，分別是騎腳踏車及步行到現場，應該有地緣關係，且娃娃機店現場有遭鐵皮割傷留下的血跡，經過鑑識採證比對，過濾可疑份子後，鎖定蔡男涉有重嫌，前往住處逮人，當場查扣蔡嫌作案的衣服、褲子、拖鞋、手套等證物，他也坦承犯案，但表示偷竊所得已全數花光，今天訊後依竊盜罪嫌送辦。

有趣的是，蔡男的家竟然就在茶飲店對面，他偶爾也會到店內消費，可能是看準店家生意不錯才下手，茶飲店老闆發現竊賊竟然是鄰居，氣到不行，一度想找蔡男理論，要給他個教訓，經友人勸阻才作罷。

(中時 )