味全龍隊強打黃柏豪是球隊重炮打者，目前以15轟暫居二軍全壘打王，先前富邦悍將總教練洪一中曾點名他，認為即使黃柏豪在選秀後段才被選進，但強打能力不容小看，今日他出席頂新和德文教基金會捐車儀式，提到當時看到報導相當訝異，明年希望在一軍維持長打能力，有機會可以展現給洪總看。

味全龍去年第16輪選進的黃柏豪，除了是二軍全壘打王之外，打點排第2、安打第5，先前洪一中受訪時曾說，「黃柏豪也是16輪才被選到的，如果能預知他打擊這麼強，即使守備位置重疊也會選他。」黃柏豪被問到此事直說嚇一跳，「以為洪總只會關心富邦二軍的選手，沒想到他也有關注到我，很不可思議。」

黃柏豪目前打擊率3成27，長打率更是驚人的0.631，他透露季前就已經設定追求長打，因此有向教練溝通，加強重量及體能訓練，「自己長打本來就比較好，但今年表現超出自己預期，沒想過能有這樣的成績，打到7、8月覺得體能有下滑，比完賽會做放鬆、按摩調整。」

黃柏豪透露現在只能在二軍比完賽後看一軍轉播，相當期待明年上一軍與各隊好手切磋，「這段時間當作為了一軍賽事的準備期，趁機強化自己，希望明年身體健康，長打也穩定，對球隊創造更多比賽效益。」

而去年的龍狀元劉基鴻也相當期待明年，他暫居二軍安打王、打點王，全壘打也以13支僅次黃柏豪，「自己整體看起來不錯，但最近體力下滑，這幾場沒有表現很好，在二軍學到一場不好沒關係，賽季很長，自己要趕快調整好。」

(中時 )