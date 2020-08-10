彰化市養蜂產銷班在「全國國產龍眼蜜蜂評鑑」中大出鋒頭，共下12位頭等獎、1位特等獎，不少養蜂人家傳承2、3代，逐花而居，隨著蜜蜂嗡嗡勤做工，日子辛苦，卻以職人精神傳承，拚出知名度，打響了要找最純「濃情蜜意」到彰化市就對了。
彰化市養蜂產銷班一直是彰化市公所積極輔導的農業生產重點，品質穩定，並在屢次評鑑中得到大獎，並成為彰化市的代表特產。
彰化市公所10日表揚得獎農友，並邀請產銷班調製好喝蜂蜜、一起品嘗蜂蜜蛋糕，彰化市農會也在現場設置「濃情蜜意這裡買」推廣攤位，讓人嘗到好味道。
彰化市長呼籲一起愛護在地產業，用行動支持農民，蜜蜂在大自然界傳播花粉，醞釀蜂蜜健康又營養，吃蜂蜜不等於吃糖。
彰化市農會總幹事白閔傑表示，得獎的蜂蜜全都封存，開封再一一編號，每一瓶都有專屬的號碼，絕對是品質保證。
這次摘了頭等獎梁東成、王木欽，養蜂都超過半世紀，都飽嚐被叮「滿頭包」的經驗，辛苦採蜜生涯也有甜蜜，難忘曾為彰化市養蜂產銷班拚出冠軍，後來評鑑制度的等級改變
，分特等獎和頭等獎。
頭獎梁家新和梁東成是父子，傳承衣缽，表示市從小就跟個父親「逐花而居」，從南逐漸往北，從蜜蜂選種、熟識荔枝、龍眼果園的主人，挑選不噴灑農藥的飼養環境，採出好品質的祕訣。
(中時 )
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