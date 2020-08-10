氣象局持續發布豪、大雨特報，豪雨特報區域為桃園市、新竹縣、彰化縣及雲林縣；大台北、新竹以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請民眾特別留意。（取自氣象局）

氣象局預報中心課長羅雅尹表示，第6號颱風「米克拉」與台灣非常接近，仍有增強趨勢，其中澎湖、金門兩地位於颱風行經路徑，須慎防強風豪雨，台灣本島沿海地區也有長浪、強陣風出現。

據氣象局最新資訊，目前輕颱「米克拉」（國際命名：MEKKHALA）10日18時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 260 公里之海面上，以每小時24公里速度，向北進行。中心氣壓為995百帕，近中心最大風速達每秒 20 公尺，相當於 8 級風；瞬間最大陣風達每秒 28 公尺，相當於 10 級風。

羅雅尹指出，「米克拉」目前所在海域環境有助於其結構發展，因此還是有增強趨勢，目前移動路徑將向北通過澎湖西方近海，明天上午會逐漸登陸福建，屆時強度就會減弱，根據最新路線預估，預估最快依序解除陸上、海上颱風警報的時間約在明天下半天較有機會。

羅雅尹進一步指出，隨著颱風接近台灣海峽，各地沿海出現2-3米左右風浪，台灣南端和西南方則有出現3-4米浪高。另外西南部沿海、基隆北海岸、宜蘭、花蓮已出現6-7級陣風，局部地區則有7-8級陣風，隨著今晚外圍環流靠近，澎湖今晚明晨將出現10-11級陣風，凌晨到上午之間金門也有出現10-12級強陣風機率。

降雨部分，今天下午雷陣雨地區廣泛，由於午後熱力發展，中部以北各地午後雷陣雨有50-80毫米發生，雲林最大時雨量則超過90毫米，入夜後降雨會趨緩，但是雲林以南降雨則會陸續增加，今晚明晨受外圍環流影響，南部東南部澎湖金門都有出現大雨及短時豪雨的機率。

另外氣象局也持續發布豪、大雨特報，豪雨特報區域為桃園市、新竹縣、彰化縣及雲林縣；大台北、新竹以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請民眾特別留意。

(中時 )