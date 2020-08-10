嘉義縣目前已有竹崎高中、永慶高中、民雄國中等3所科技中心，東石國中即將加入成為生力軍。（縣府教育處提供／呂妍庭嘉義傳真）

為幫助學生瞭解並探究目前科技趨勢，嘉義縣政府教育處今年爭取成立全縣第4所自造教育及科技中心，獲教育部國教署核定500萬元，規畫設置在東石國中，未來將與竹崎高中、永慶高中、民雄國中等3所科技中心共同肩負嘉義縣中小學推廣科技教育的重責大任。

縣府教育處長陳添丁表示，嘉縣幅員廣大，大多數學校屬偏鄉或小校，在資源獲取上較為不易，為因應108課綱，經盤點鄰近縣市科技中心服務量後，發現嘉義市平均服務9校，台南市平均服務34校，嘉義縣卻達50校。

為此，教育處積極爭取中央資源挹注，終獲同意在海區成立第4所科技中心，陳添丁說，有了東石國中的科技中心，未來服務量將降至37校，可讓各校獲得更多的體驗學習機會。

東石國中科技中心由校長黃國軍擔任計畫主持人，將協助海線7鄉鎮學校發展科技教育課程，接下來該校除結合校內現有教室與設備，也會增置自造教室及採購實施自造教育、科技課程相關設備，以「生活科技」、「資訊科技」與「新興科技」3大主軸，推廣與落實科技領域課程。

此外，縣府教育處將結合竹崎、永慶、民雄等科技中心，與國中小成立自造教育及科技教育推動聯盟，提供種子教師培訓與增能研習活動、辦理假日營隊提供國中小師生參訪、體驗課程及諮詢服務，並聯合辦理自造與科技教育活動，推廣自造與科技教育，給師生一個創意發想的舞台。

教育處表示，STEAM英文代表科學、技術、工程、藝術及數學，有了東石國中科技中心生力軍加入，有助帶動全縣科技教育發展。

(中時 )