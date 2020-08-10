雖然iPhone SE銷售高峰期已過、iPhone的旗艦機種也進入新舊交替期，不過以高單價的新世代遊戲主機為主的消費性產品進入出貨高峰期帶動下，和碩7月營收仍有1,039.09億元，連續第五個月站上千億元大關，營收比上個月小減5.41％，但比去年同期成長5.23％，累積前7月營收為7101.45億元，比去年同期成長2.59％。

(工商 )