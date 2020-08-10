和碩營收連五月站上千億元大關 18:282020/08/10 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然iPhone SE銷售高峰期已過、iPhone的旗艦機種也進入新舊交替期，不過以高單價的新世代遊戲主機為主的消費性產品進入出貨高峰期帶動下，和碩7月營收仍有1,039.09億元，連續第五個月站上千億元大關，營收比上個月小減5.41％，但比去年同期成長5.23％，累積前7月營收為7101.45億元，比去年同期成長2.59％。 (工商 ) #和碩 #千億元大關 #iPhone #月營收 #連五 也許您會感興趣 推薦閱讀 和大7月營收連四月成長 09:312020/08/10 財經 晶圓雙雄7月營收出爐 聯電創單月新高、台積電維持千億表現 15:172020/08/10 財經 六角7月合併營收重返4億元大關 創今年單月新高 17:232020/08/10 財經 外銷業務助威 美時7月營收衝上11億 17:542020/08/10 財經 《業績-半導體》聯電7月營收創新高 Q3展望平穩 15:232020/08/10 財經 非PC出貨激增 仁寶7月營收月增近1成至897.71億元 17:232020/08/10 財經 《半導體》京元電Q2、H1獲利齊創高 Q3營收續拚新猷 07:442020/08/10 財經 鈺齊-KY自結7月合併營收11.44億元 創歷年同期次高 15:402020/08/10 財經 《業績-電機》力達-KY營收連5月成長 16:482020/08/10 財經 聚焦台灣及線上演出 必應7月營收創今年單月新高 13:402020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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