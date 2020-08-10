聯強（2347）10日召開法說會，聯強國際集團副總裁杜書全表示，7月營運可望維持6月動能，下半年不管營收或獲利都會比上半年好。

聯強上半年每股稅後盈餘（EPS）為2.15元，針對外資法人詢問 ，全年EPS有沒有機會看得到4.6～4.7元？聯強國際集團副總裁杜書全表示，這個數字並不意外，甚至還保守了些，對於媒體追問，有沒有機會上看5元，杜書全說，全年有機會挑戰5元。

聯強EPS歷史最高出現在1999年的5.22元。聯強2019年EPS為4.09元。

杜書全強調，下半年市場會非常熱鬧，因Intel、AMD推出新的CPU將帶動另一波NB及桌機換機潮，加上NVIDIA新的GPU出來，可望帶動電競市場新一波大規模換機風潮，亦可望帶動桌上型電腦新一波買氣，蘋果年底推出新款iPhone 5G手機以及Apple Watch，加上XBOX全新世代的商品預定第4季上市，聯強擁有XBOX澳洲、台灣、香港的XBOX的獨家代理，可望帶動聯強業績成長。

(工商 )