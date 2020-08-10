香港壹傳媒創辦人黎智英等7人涉嫌違反「港版國安」10日被捕。其後香港出動約200名警力前往壹傳媒大樓搜查近4小時，共搜獲25箱證物運回警署作初步處理。

中新網報導，香港警方在此次行動中至少拘捕7人，其涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。黎智英上午7時許在其位於何文田的寓所中被捕，警方約在9時45分進入位於將軍澳的壹傳媒大樓進行搜查。

港警搜查過程持續近4個小時。下午約2時半，早前被押返壹傳媒大樓進行調查的黎智英和壹傳媒行政總裁張劍虹，先後被押解離開壹傳媒大樓。

香港警務處國家安全處高級警司李桂華在記者會上表示，警方共搜獲約25箱證物，現在運回警署作初步處理。他又提到，警方原本經過評估避免搜查涉新聞資料的區域，但因為被捕人士的辦公室與編採部同一樓層，在必須的情況下進行了搜查。他強調，搜查工作已儘快完成，目前大樓已全部解封，內部人員可自由工作。

(工商 )