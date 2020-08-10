澳洲10日（周一）公布，單日新冠病毒死亡人數寫下新高，不過新增感染人數明顯趨緩，降至兩周低點，被外界解讀重災區維多利亞州的第二波疫情可能已過高峰。

但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，邊境封鎖措施短期內不會解除，可能至少維持到耶誕節。

澳洲官方指出，過去24小時共計19人死於新冠病毒，這些人全都位於維多利亞州，也是該國單日最高死亡紀錄。不過，新增確診案例僅337例，此為澳洲7月29日以來單日最低。

澳洲副首席醫療官基德（Michael Kidd）表示，「這是令人憂傷的一天，因為有19個家庭痛失自己摯愛的親人。」

但基德也提及，「確診人數大幅下滑，我們也看見第一個疫情有希望好轉的跡象。」

澳洲近期疫情升溫，促使維州首府、澳洲第二大城墨爾本將近500萬居民自1個多月前就被要求待在家中。一周前墨爾本宣布新一波封城措施，下令多數企業關閉歇業，以減緩病毒擴散。

(工商 )