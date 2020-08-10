受中美角力持續升級、市場情緒趨於謹慎影響，人民幣兌美元在岸價10日縮量收跌至近一周低點，收報6.9701元，較前個交易日下午4點半收盤價下跌103個基點，單日跌幅0.15％。

路透引述交易員分析，中美交惡並延伸到更多領域，市場情緒偏謹慎，而美就業資料高於預期，美元指數暫時回穩而人民幣承壓，影響10日在岸人民幣走勢。接下來仍需關注中美關係進展以及週末第一階段貿易協定評估。

交易員並稱，考慮到中美利差維持較高水準，人民幣資產配置價值提升，對人民幣匯率構成支撐，而美元整體偏弱，也有利於助穩市場整體情緒；但美國大選前估計有部分流動性會離場，或者通過衍生品來對沖風險，可能擾動人民幣反彈空間。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，在美國大選前，中美緊張局勢料會主導人民幣，估計人民幣升值空間有限。不過中美貿易協定仍在，且美元走軟趨勢也可能延續，未來幾個月人民幣兌美元匯價可能將穩定在7左右。

(工商 )