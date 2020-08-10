杏國股票 8/11起暫停交易 18:292020/08/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（10）日表示，杏國新藥公司（4192）上櫃有價證券自8月11日起暫停交易。 杏國新藥公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自109年8月11日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #杏國 #暫停交易 #杏國新藥 #公司 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 杏輝、杏國8/11暫停交易 市場預期公布期中分析 18:432020/08/10 財經 13檔高殖利率股 資金避風港 04:102020/08/10 投資理財 《店頭市場》勤凱10日起得為融資融券交易 08:522020/08/10 財經 勤凱 10日起得為融資券 04:102020/08/10 證券．權證 《業績-生醫》3倍券給力 杏一7月營收年增8.89％ 11:592020/08/10 財經 今日股市備忘錄 04:102020/08/10 證券．權證 興櫃掛牌熱 今年衝16家 04:102020/08/10 證券．權證 《韓股》現代汽車領漲15％ 韓股創近兩年高點 16:142020/08/10 財經 三倍券加持 杏一7月營收年增8.89％ 11:592020/08/10 財經 《觀光股》山富搶國旅商機 Q3營運拚觸底回升 10:342020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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