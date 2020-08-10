櫃買中心今（10）日表示，杏國新藥公司（4192）上櫃有價證券自8月11日起暫停交易。

杏國新藥公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自109年8月11日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )