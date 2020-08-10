正文科技（4906）10日公布7月合併營收為21.84億元，分別較上月及去年同期成長13.34％及30.43％，累計前7月合併營收為104.73億元，則較去年同期的115.57億元，下滑9.38％。

展望下半年，正文指出，由於5G及WiFi6產業仍處於成長趨勢，儘管國際局勢變動，致產業鏈出現重組，但轉單效益卻讓正文從而受惠，未來在新客戶、新產品持續發酵下，應有機會帶動正文營收、獲利向上成長。

(工商 )