受惠轉單效益 正文科技下半年獲利可期 18:292020/08/10 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正文科技（4906）10日公布7月合併營收為21.84億元，分別較上月及去年同期成長13.34％及30.43％，累計前7月合併營收為104.73億元，則較去年同期的115.57億元，下滑9.38％。 展望下半年，正文指出，由於5G及WiFi6產業仍處於成長趨勢，儘管國際局勢變動，致產業鏈出現重組，但轉單效益卻讓正文從而受惠，未來在新客戶、新產品持續發酵下，應有機會帶動正文營收、獲利向上成長。 (工商 ) #正文 #轉單效益 #正文科技 #獲利 #合併營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情催富豪買遊艇 東哥上半年獲利創同期新高 17:002020/08/10 財經 茂迪提前轉虧為盈 每股盈餘0.51元 15:082020/08/10 財經 崇越科技7月營收 年增逾一成 11:572020/08/10 財經 《半導體》欣銓7月營收衝新高 H2營運動能穩健 07:442020/08/10 財經 《業績-觀光》消費旺季火熱 豆府7月營收衝新高 17:052020/08/10 財經 《觀光股》六角Q2獲利谷底翻 H2營運逐步回升 17:392020/08/10 財經 柏文上半年EPS 2.33元 7月營收創單月歷史新高 16:562020/08/10 財經 《業績-其他》東哥H1獲利躍增 EPS達2.49元 17:052020/08/10 財經 德麥 7月營收同期新高 04:102020/08/10 證券．權證 《業績-電腦設備》研華7月營收雙降 Q3高檔修正 07:442020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 注意！00878驚揭大隱憂 專家爆這檔ETF更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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