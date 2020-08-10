國泰金旗下國泰人壽轉投資的印尼Mayapada銀行爆出踩雷，印尼政府已要求該銀行必須增資，國泰金控今日表示，將認列140億元損失，扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元，等同這筆投資「打掉重練」，將重新審視這項投資。

國泰金控表示，國壽轉投資持股約37.33％的印尼 Bank Mayapada，今年以來陸續因為該行授信户之一捲入當地國營保險公司弊案遭檢調起訴之牽累，加以受全球經濟衰退的負面衝擊以及金檢缺失影響，面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。

國泰金表示，經審慎評估後，基於穩健原則決定修正國壽10年上半年Mayapda銀行應認列之「採用權益法認列之關聯企業損失」為稅前新台幣140億元、於扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元。

有鑑於國壽財務體質，國泰金表示，截至今年6月底，扣除前述認損金額後之股東權益為6174億元，此一損失尚在可承受範圍內。國壽累積前7個月合併稅後淨利達315億元，相較於去年同期尚有增長29％。

國泰金表示，國壽雖認列上述投資損失，但本公司仍在與印尼政府當局積極討論行之體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，未來若要參與，須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。

(中時 )