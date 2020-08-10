暑期輔導是國中學生衝刺課業的最佳時機，對於即將面臨國中教育會考的國二生更是重要，高雄陽明國中首次決議將體育班學生打散到各普通班進行暑輔，讓體育班學生體驗不同授課方式，並融入一般生生活，有一段特別的回憶。

陽明國中一直以來對體育班學生的課業成績相當重視，不只球技要好，功課更不能輸別人，體育組老師除了輪班特別對體育班學生開設晚自習課程加強課業外，今年的暑期輔導更有重大突破，校方決定將體育班學生打散，到普通班體驗一般生的課程節奏，並且結交更多朋友，互相學習各自所長。

陽明國中體育組長李建德表示，許多體育班學生因為國小就在相同隊伍生活，導致學生都只活在自己的小團體當中，這次將體育班學生放進普通班，讓他們可以體驗不同的相處模式。體育選手對於各方面的適應能力都相當好，相信不會有適應不良的問題發生，反而可以讓他們展現所長與普通班學生互相交流，是一次對雙方都相當好的難得經驗。

陽明國中體育班學生黃生表示，這是他第一次與普通班一起學習、一起上課，剛開始有點擔心會不會跟不上，或被用異樣眼光看待，但同學們都非常好相處，大家遇到任何問題都會互相幫忙，在休息時間談吐交流下也學習到許多不同想法，反而結交更多朋友，期待接下來與在普通班可以有更多收穫。

(中時 )