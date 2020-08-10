（金管會副主委許永欽（左）頒發「AI金融科技協會」創始會員證書予研勤董事長簡良益。圖／研勤提供）

研勤（3632）7月營收3,524.9萬元，仍較去年同期衰退25.26％，但在AI人臉辨識引擎貢獻逐步增溫下，已比6月成長15.67％，業績連三月成長，累計前7月營收約1.82億元，年減48.82％。

研勤今年積極轉型，持續降低車安產品業務，而以AI人臉辨識引擎延伸出的「帕卡考勤」與「台灣臉霸Face8」接案量則不斷增加，從中彰投地方中小型企業到全國金融機構、大型健身運動中心、教育事業、高級建案工地與知名餐飲集團，全台滲透率逐月提升，而近期公司再度接獲多起大型政府標案，包括勞動部桃竹苗分署訓練中心、國立臺灣科學教育館等，有助擴大研勤在「帕卡考勤」與「台灣臉霸Face8」等AI人臉辨識引擎新應用的市場知名度。

此外，研勤8月初參與由普匯金融科技主導成立的「AI金融科技協會」，並成為協會創始團隊之一。隨著科技不斷進步，國內各金融機構對AI應用需求不斷提升，研勤表示憑藉既有金融實績經驗，以及高資安規格以及辨識技術能力，加入由普匯金融科技邀集產、創、學各方共同集結的「AI金融科技協會」。預期將有助公司在既有的技術上，開發各項應用範疇，並為培育AI人才貢獻心力。

研勤表示，AI人臉辨識業務將持續擴大業務占比，目前已有多起大型專案進入結案階段，預期下半年將陸續挹注營收貢獻，開始進入收成期，而目前研勤接案掌握率與舊客戶的續約率均優於原先預期，營運成效可望在今年內顯現。

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