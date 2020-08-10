光通訊濾鏡廠統新（6426）10日公告7月合併營收暨第二季營運成果，除7月營收續創歷史新高外，第二季EPS1.12元也同步創下歷年同期新高，也算是雙喜臨門。

統新10日公告7月合併營收暨第二季營運成果，經結算上半年合併營收3.57億元、營業淨利9,639萬元、稅後淨利（歸屬於母公司業主權益）7,984萬元，分別較2019年同期成長34.66％、105.25％及89.25％，上半年結算每股稅後盈餘2.07元。

其中第二季合併毛利率受惠於客戶需求成長與產品組合優化，衝高至55.13％，較2019年同期的51.21％成長3.92個百分點，另單季EPS1.12元表現也略優於首季的EPS0.95元及去年同期的EPS0.74元，一舉創下歷年同期新高。

挾著第二季回溫的業績，再加上5G佈建帶動的薄膜濾光片需求，統新7月合併營收再度衝高至7,992萬元，年增32.09％，連續二個月創歷史新高，累計前7月營收4.36億元，亦較去年同期的3.25億元，年增34.18％，同步攀頂。

統新表示，今年年初受到COVID-19疫情影響，重創全球經濟成長力，惟隨著中國大陸逐步復工，驅動交貨動能，7月合併營收已明顯回溫，展望未來，著眼於5G長期建設趨勢不變，短期將先以10G及25G產品作為初期佈建的主力，將來為更提升高傳輸、低延遲以及高容量的需求，高階薄膜濾光片的需求將隨之放量，對統新的營運成長應有正面挹注。

(工商 )