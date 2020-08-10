農委會為協助種稻農民分散農業經營風險，且為貼近農民需求，自106年起推出水稻保險，今(109)年二期水稻保險銷售至8月31日止，二期水稻保障程度由80％提升至85％，理賠機率提高，鼓勵農友們踴躍投保。

農金局官員表示，因應全球氣候變遷日趨嚴重，極端氣候事件頻繁，農業面臨的災害型態多變，可藉由農業保險移轉風險，水稻保險承保事故除了颱風、豪雨等天然災害外，尚包含疫病、蟲害等。以108年一期水稻保險為例，因稻熱病及病蟲害等因素，致區域收穫量短少，計有3000位農民獲得近4000萬元理賠，有效填補農民所受損害，降低經營風險。

農金局官員進一步說明，水稻保單農委會提供1／2保險費補助，降低農民財務負擔，且農民只要最低投保10％，保單即可生效，以每公頃平均保險費約4000元計算，農民投保一分地最低僅自行負擔40元，保險費低，投保具彈性，農友們若有任何疑問可洽各地農會或產險公司。

(中時 )