大里仁愛醫院疼痛治療中心10日開幕，疼痛治療中心主任李宗洋，介紹最新星狀神經節阻斷術手術設備。（黃國峰攝）

大里仁愛醫院疼痛治療中心10日開幕，疼痛治療中心主任李宗洋，介紹雷射光治療疼痛設備。（黃國峰攝）

頭痛、神經痛、各種難治疼痛甚至失眠怎麼辦，疼痛治療診別可來幫忙，大里仁愛醫院疼痛治療中心10日舉行開幕揭牌儀式，開創醫界疼痛治療嶄新里程碑，大里仁愛醫院指出，將發揮跨科別醫療特色，成為疼痛治療領航先驅。

大里仁愛醫院疼痛科，早於1985年就由大里仁愛醫院總顧問詹廖明義創立，提供介入性疼痛治療、光線刺激治療法和星狀神經節阻斷術的專業疼痛治療技術，以擅長處理各種急慢性疼痛聞名，尤其在電腦斷層（CT）引導下進行高難度神經阻斷術，為國內介入性疼痛治療權威。

李宗洋主任表示，成立疼痛治療中心是為了因應多科別合作的疼痛治療新趨勢，和其他醫院相較最大特色就是擁有寬敞的治療空間，可進行神經阻斷和雷射治療，尤其是特殊神經阻斷室擁有麻醉機和手術床等標準設備，為病患進行超音波阻斷和高頻熱凝治療。

大里仁愛醫院長郭振華表示，大里仁愛醫院泉生醫療大樓落成後，就將疼痛科遷移至三樓擴大成立疼痛治療中心，經總顧問詹廖明義精心規畫，結合骨科、麻醉科、中醫科、神經外科等建置完成，服務項目為各種嚴重急性疼痛、難治慢性疼痛、介入性疼痛治療、星狀神經節阻斷療法、光線刺激治療法、無痛分娩，以及管制藥品使用諮詢；未來，還會有更多相關科別醫師加入團隊，以最專業、最堅強及最完整陣容與設備，為民眾打造最好的就醫環境。

開幕典禮中，飽受失眠所苦的陳小姐也分享治療心得，表示十年前開始失眠，吃安眠藥只能睡兩小時，經星狀神經節阻斷術（SGB）治療，睡眠延長到三、四小時，逐漸改善其睡眠品質。另一位古小姐，因為脊椎疼痛症狀，躺下來感到全身疼痛，幾乎不能入睡，七年來遍訪名醫不得解，經施以內視鏡神經沾黏分離術，長年來的疼痛降低達七成以上。

(中時 )