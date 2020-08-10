中央氣象局發布米克拉颱風警報，台中市長盧秀燕10日坐鎮災害應變中心，要求不能掉以輕心。（盧金足攝）

中央氣象局10日發布米克拉颱風海上陸上颱風警報，台中市災害應變中心三級開設，市長盧秀燕親自主持整備會議，強調市府提早因應，寧願過度準備，不要措手不及，呼籲市民勿 掉以輕心，做防颱因應準備，其中18座車行地下道完成機電設備及抽水設備測試運轉。

盧秀燕指出，雖然米克拉颱風目前只是輕颱，台中暫時未列在警戒範圍內，但颱風路徑特殊，從台灣西南方沿著巴士海峽進入台灣海峽，由於台灣西部地區都是平原，沒有高山峻嶺屏障，加上颱風過後，外圍環流可能造成豪大雨，也可能對台中產生威脅。

「因應颱風來襲，不能目前為輕颱就輕忽，更要提早做好因應準備」，盧秀燕說，依中央氣象局預測，米克拉颱風暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面構成威脅，預計未來強度有稍增強的趨勢。

水利局表示，防汛物資包括251部各式抽水機、727座防汛搶險鼎塊、2萬7000包沙包，全市29區公所10日下午3時發放民眾領取沙包，抽水站整備待命。

此外，消防局加強水域救生器材整備及測試；建設局針對夜間坑洞警示修補、路樹倒塌、路燈損壞等項目整備，社會局通知各區公所完成災前物資及收容作業。

(中時 )