Becky常放送甜美辣照。（圖／翻攝自miss.becky.lawyer IG）

「最美律師」Becky（傅靖瑜）近來登上PTT表特版受到熱議，外型亮麗、身材高挑的她，常在社群網站分享美照，更曾上節目《國光幫幫忙之大哥是對的》公開三圍數字，擁有火辣身材又是高材生，吸引許多粉絲關注。

Becky身高168公分、體重52公斤，三圍32D、26、36，尤其一雙106公分的招牌長腿，稱羨許多女性粉絲，Becky除了是名律師，還兼職婚紗模特兒、廣告活動平面模特兒，常在網上放送辣照，秀出蠻腰翹臀、苗條S曲線，比例完美。

在 Instagram 查看這則貼文 🦋 B𝐄𝐂KY 🦋（@miss.becky.lawyer）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 29 日 上午 3:35 張貼

Becky考上律師那年是錄取率最低的8％，還是總成績前1％的全國第28名，但她透露自己也曾落榜過，第一次落榜時，她到考試院後面的河堤散心，意外經過一座有名的土地公小廟，她便立誓：「如果祢讓我考上的話，我就是想幫助像是法扶基金會有個弱勢家庭的案子，或是贈送我做的筆記給一些考生。」並開始戒齋，經過自己的努力後也真的如願考上律師。

(中時新聞網)