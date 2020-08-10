氣象局今日早上發布颱風米克拉的陸上、海上警報，警戒範圍包含澎湖、金門。臉書專頁《台灣颱風論壇│天氣特急》警告，米克拉的結構屬於東強西弱，暴風圈沒摸到不代表沒事，今天夜晚至明天上午，是影響最劇烈的時刻。

《台灣颱風論壇│天氣特急》指出，米克拉強度有略為增強，暴風圈有擴大趨勢，入夜後，米克拉將進入台灣海峽，澎湖、金門直接受暴風圈籠罩，東側強風軸直接影響西部沿海地區，今天夜晚至明天上午，是影響最劇烈的時刻，小心瞬間強陣風、大雨。

另外，《台灣颱風論壇│天氣特急》也說明今晚至明天全台各地的風雨時程，米克拉將會直接掃過澎湖、金門，因此兩地容易出現強風大雨；南部、台東則會有一陣陣大雨或強降雨，沿海會有強陣風；中部地區雨勢一陣陣，沿海也會有強陣風；而北部、宜花僅有零星降雨，偶有強陣風。

氣象局預報中心課長羅雅尹指出，米克拉在過去3小時有略微增強，接下來仍有增強機率，各地風浪明顯增強，不過今晚起進入台灣海峽後環境不利其發展，強度就會持平或減弱，預計未來將從中國大陸福建一帶登陸。

(中時新聞網)