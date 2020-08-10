杏輝因有重大訊息待公布，11日起暫停交易， 杏國（4192）將於11日同步暫停交易；兩家公司的重訊結果料牽動「天國一輝」行情。對此，市場揣測，此舉應與杏國胰臟癌新藥完成臨床三期收案進入期中分析有關。

杏輝集團旗下杏國日前公告，研發中胰臟癌新藥SB05PC在全球進行三期人體臨床試驗，已達原調整性臨床試驗設計計畫收案218人，後續SB05PC三期人體臨床試驗，將依期中分析結果及獨立資料監察委員會的建議，法規公告。

杏國指出，SB05PC為帶正電荷微脂體抗癌新藥，會與帶有負電的腫瘤活化血管內皮細胞結合，進而抑制腫瘤血管產生及消滅腫瘤細胞。新藥SB05PC已在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等國家進行胰臟癌第三期人體臨床試驗，且該新藥已獲得美國FDA、歐盟EMA胰臟癌孤兒藥資格。

據市調機構調查，2021年胰臟癌市場將達130億美元，且病患數逐年攀升，預估2025年全球胰臟癌病患人數上看55.77萬人、死亡人數52.6萬人，現有治療方案無法有效提升整體存活率。

(工商 )