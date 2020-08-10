開發金控公布7月份自結稅後獲利22.63億元，累計前七月稅後獲利53.00億元，每股盈餘0.36元。開發金控發言人張立荃表示，在國際股市及資金行情帶動下，七月份資本市場持續多頭走勢，支撐相關證券業務及金融投資評價表現，加上轉投資中國人壽獲利貢獻，7月份自結稅後獲利為今年度單月獲利新高。

子公司凱基銀行上月份獲利動能除了利息及手續費收入等核心收益貢獻，另金融市場穩定走勢，有利於整體金融資產投資表現，7月份稅後獲利3.73億元，累計一至七月稅後獲利21.61億元。

凱基證券因7月份台股延續多頭走勢，帶動經紀業務獲利明顯增長；加上債券、衍商及海外轉投資收益亦有表現，七月份稅後獲利12.82億元，累計一至七月稅後獲利36.88億元。子公司中華開發資本七月份稅後獲利1.41億元，受惠國際投資部位評價挹注，累計一至七月稅後虧損降為13.21億元。中國人壽七月份稅後獲利35.94億元，前七月累計稅後獲利115.98億元。

(工商 )