監察院長陳菊一上任就指示要成立司法監察兩院「院際協商小組」，未料引發外界質疑干預司法審判。監察院今天再度澄清，小組運作是要促進兩院運作溝通，無涉憲法賦予總統院際調解權。

陳菊拋出「院際協商小組」，引起藍營反彈，監察院5日先發出一則新聞稿，將名稱調整為「院際聯繫小組」，但效果不佳，被批評是把自已當成總統。

監察院今天再發出新聞稿，強調監察院與司法院聯繫平台由來已久，監察院成立院際聯繫小組，是延續歷來院際聯繫的經驗傳承，之前聯繫機制都是以兩院「副秘書長層級」進行聯繫，本次成立「院際聯繫小組」，是以「監察委員」為成員，「提升層級」，目的主要是使監察及司法兩院職權建立良善溝通協調管道，就兩院行政事務透過先行研議形成共識，藉此避免兩院歧異，達到良性互動及促進行政效能。

新聞稿並說，監察院經常須就已定讞的司法案件向司法院進行調卷，但因行政手續繁雜，致使案件時機延宕，形成民怨，在尊重司法審判獨立的前提下，基於憲政權力分立原則，監察院謹守監察與司法的分際，依法獨立行使職權。

監察院表示，對於司法人員及司法審判案件的調查，監察院都本於「謹慎、節制」的精神進行調查。有鑑於此，才決定由監察委員召集成立「院際聯繫小組」，促使兩院獨立職權行使，有良善溝通聯繫管道，並不涉及憲法第44條所賦與總統之院與院間權限爭議處理權限。

(中時 )