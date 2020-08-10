動物保護意識抬頭，動保案件與日俱增，為落實動物保護，強化基層員警動保觀念，新北市動保處本月起至各警分局辦理19場講座，讓基層員警更了解與動保法規，一同守護毛寶貝。

動保處指出，本次動保巡迴講座講授動保法概論及實際案例，分享執法的過程及心得，透過機關間交流互動，能讓業務更加順利推行，並將上課所講授的法治概念，實際應用於案件現場，達到「新連結」目標，讓前線執勤員警能更駕輕就熟的瞭解動物保護法，共同維護動物福祉。

動保處表示，「尊重生命，愛護動物」是動物保護法的立法宗旨，透過向警察局講解動物保護法，有助警察處理案件，動保處在處理動物保護案件過程，也常需各區派出所提供協助，透過交流講座能加深警察了解動物保護法，也感謝警察的鼎力相助，將犯罪者繩之以法。另提醒民眾，如發現有違反動物保護行為，請通報24小時動物保護專線（02）2959-6353。

(中時 )