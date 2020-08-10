苗栗1名高中女老師結婚不到半年，老公就色性不改立即在外找別的女人，更讓這名女老師心碎的是，她竟然還看到自己老公與其他女人，在社群平台的曖昧留言，憤怒的向老公提出告訴，全案仍進一步判決當中。

此名高中女老師才新婚半年沒多久，立即感受被老公冷漠，不僅主動提出和女老師分房稅，還數次拿出離婚證書表明要與她離婚。女老師查覺有異，經查詢後竟發現，老公已在外與別的女人偷情，女老師氣的提出告訴，並要求小3要支付自己100萬的賠償金，老公則為60萬補償自己，主要訴求項目為離婚的精神賠償和侵犯配偶權。

女老師暗中調查，發現兩人曾有許多親暱訊息，「北鼻」、「我愛妳」、「愛你寶貝」等等，甚至老公還向小3傳訊，聲稱更喜歡對方當自己的愛人，「我比較想當妳的男朋友、當妳老公啦」。看了小3的回訊，女老師差一點徹底崩潰了，「每次我們愛愛到最後，我都會有點怕你，因為你太久了」等等。更誇張的是，小3生日時，自己老公還曾傳訊生日快樂來祝福，甚至說出鹹濕話語來撩小3，「見到妳想親妳抱妳，在床上也是很喜歡跟妳結合在一起，要分開會依依不捨，下一秒我就想妳」等等。

法院傳喚到案時，小3反駁自己根本不知情男方早已成婚，然而法官根據2人的訊息內容判斷，認為小3的言詞不能採信，另外從社群媒體上的互動留言，可以看出兩人的關係超出一般友誼，因女老師在離婚證書已使用「男方已另結新歡」原因，覺得女老師所提的賠償要求皆已納入考量，將女老師的原訴求駁回，並等待進一步的判決當中。

(中時新聞網)