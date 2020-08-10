「將軍吼」演唱會將在台南市將軍漁港登場，舞台已經搭建中。（莊曜聰攝）

台南市政府觀光旅遊局建議民眾可搭乘公車前往。（台南市政府觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

2020台南夏日音樂節「將軍吼」演唱會本周末將在將軍漁港熱力開唱，有周興哲、徐佳瑩等歌手壓軸，卡司不錯，加上近來民眾出遊潮驚人，預計將吸引許多遊客及粉絲前來，人擠人也要配合防疫，南市府觀光旅遊局請民眾佩戴口罩並在線上實名登記，另外周邊也將進行交通管制，呼籲民眾可多利用大眾運輸工具接駁。

「將軍吼」演唱會8月15活動主題為「王者降臨」，卡司有屁孩Ryan、婁峻碩、陳零九，告五人及高爾宣，壓軸為周興哲；8月16日活動主題是「午后派對」，卡司則有關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳及孫盛希，壓軸為金曲歌后徐佳瑩。

活動從下午3時起就有舞樂市集，攤位有文創小物與特色胖卡，位於將軍漁港魚貨直銷中心2樓的「九叔公餐廳」則有現炒的道地海鮮，活動期間還推出限定豪華將軍宴，1樓則有多樣美食、小吃，現場攤商市集超過100攤，相關消費都可以使用振興三倍券。

南市觀旅局局長郭貞慧說，為配合中央流行疫情指揮中心指示，戶外大型活動因現場人潮眾多難以保持社交距離，參加民眾請務必佩戴口罩，為配合防疫工作，現場工作人員（含市集）均已實名登記，建議參加活動民眾先進行線上登記，若與家人、朋友共同參加，可填寫1位代表聯絡人即可。

交通管制時段從8月15日上午8時到16日晚上12 時，將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路為管制路段，視交通狀況實施彈性管制，歡迎民眾多搭乘大台南公車前往。

(中時 )