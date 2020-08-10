空氣中難聞的豬屎味過去與屏東家鄉味幾乎畫上等號，但近年來屏東縣環保局執行夜鷹早鳥稽查行動有成，近期又培訓36名採樣人員正式上線，搭配現有12名「聞臭師」，將嚴格執行畜牧業廢汙水排放稽查，還給縣民大口呼吸的權利。

屏縣環保局長顏幸苑坦言，目前國內僅有少數地方政府設有異味官能測定實驗室，多數縣市仍將相關採樣及測定工作委託民間企業辦理，但每次行動都要預約，且礙於異味採樣測定及業者作業能量限制，常必須耗時1至2周才能排定採樣，往往失去即時性。

且考量委外費用昂貴，每點異味採樣測定要價將近3萬元，若於非上班時間進行採樣，還須擔負採樣人員加班費用，「最後決定自己來培訓」。

環保局召集空汙科及稽查科共36位稽查人員，分2批次完成異味汙染物採樣及實作訓練，再經學科及術科測驗，確認培訓者達成應有專業後，才核發證書、正式投入空氣異味汙染源稽查採樣工作。

顏幸苑指出，環保局自去年起啟動夜鷹早鳥稽查行動，歷經1年多時間，總計稽查2227家畜牧業者，採樣告發197家，統計今年上半年臭味陳情件數已較去年同期降低17％。

36名採樣人員正式上線，預計21日也將啟用異味官能測定檢驗室，未來可望掌握稽查先機及時效，顏幸苑強調，事業單位若還心存僥倖或鬆散管理，必將遭受嚴厲處分。

(中時 )