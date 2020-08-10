上月初漢光演習小艇翻覆事件，造成3位士官兵傷亡，負責操舟簽證的校準部楊姓少校軍官在營區輕生，國民黨黃復興黨部主委臧幼俠認為楊的犧牲應從「忠義軍魂訓練成功」的角度，給予應有的尊重，建議國防部適當撫卹。據悉，海軍司令部已追頒陸戰獎章、核頒旌忠狀並安厝國軍高雄忠靈塔，另致函國防部從優撫卹。

黃復興黨部書記長張德浩表示，當初楊少校去世，外界還有人批評「畏罪自殺」，其實楊是有肩膀、不捨弟兄而不願苟活，也是軍人魂的表現，軍方在這件輕生案破例追頒獎章，並不容易，用心及作法應予肯定，也希望國防部後續從優撫卹，照顧遺族。

上月3日漢光演習預演發生小艇翻覆，3位士官兵傷亡憾事，隔天負責海軍陸戰隊兩棲作戰操舟演訓合格簽證的楊姓少校在營區輕生。臧幼俠發公開信並致函國防部，表達「自殺不一定是懦弱的表現」，如同抗戰時期張自忠將軍不願受辱而自殺，楊姓少校的犧牲從另一角度看，也是忠義軍魂訓練成功的表現，該得到應有的尊重，建議國防部不要死咬法令，給予適當撫卹。

臧幼俠今天收到海軍司令部公函回覆表示，該部就楊員平日工作表現認真負責，已追頒一星及二星陸戰獎章，並核頒旌忠狀及辦理安厝國軍高雄忠靈塔，以慰楊員部隊任職辛勞；依「軍人撫卹條例」，有關撫卹由國防部辦理，該部已同步函請國防部後指部從優辦理楊員撫卹。

臧幼俠說，幫袍澤爭取是黃復興黨部該作的事，楊姓少校從軍18年，是海軍教準部戰技訓測中心的承辦人，也是這些弟兄的老連長，因此為參加演習殉難的士兵感到自責，而走上輕生的路。演習視同作戰，因演習失敗、弟兄們犧牲，楊少校自感有責任，雖可選擇苟活，卻選擇與弟兄同去，從另一個角度看，這是一種負責任的態度，也是忠義軍魂訓練成功的表現。張自忠將軍抗戰自戕犧牲是戰神，楊少校的犧牲也該得到應有的尊重。

他說，楊少校未婚，唯一妹妹已出嫁，剩下媽媽無人照顧；當初他到台南楊家慰問，楊母恰恰在擲筊問楊姓少校想葬哪裡，原本都擲不出結果，直到法師詢問是否想安厝國軍公墓或忠靈塔，才獲允筊。如今海軍司令部追頒獎章、旌忠狀及安厝忠靈塔，並爭取從優撫卹，最高可獲500萬元撫卹，是認同楊姓少校盡忠職守、因公殉職，而非視為一般輕生、什麼榮譽及撫卹都沒有，也可告慰楊姓少校英靈。

(中時 )