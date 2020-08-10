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國泰人壽Cathay Walker計畫 亞洲脫穎爭光

記者葉文義／台北報導

亞太地區專業金融媒體集團Charlton Media Group於近日舉行「保險業亞洲獎Insurance Asia Awards 2020」線上頒獎典禮。國泰人壽於亞洲眾多企業中脫穎而出，第四度從「保險業亞洲獎」中大放異彩，今年藉「Cathay Walker健康促進計畫」獲得「年度企業社會責任獎」的肯定(CSR Initiative of the Year)。

過去保險主要扮演事後理賠的功能，然國泰人壽透過具體作為實踐健康促進概念，期望將保險價值延伸至事前預防，推出Cathay Walker健康促進計畫，將提升全民健康視為企業社會責任的一環，不僅透過外溢保單的設計落實事前預防的觀念，更結合數位APP及豐富的獎勵機制，廣邀保戶及社會大眾養成天天健走7500步的好習慣。

除此之外，國泰人壽更導入社會投資報酬率(Social Return on Investment，簡稱SROI)評估Cathay Walker健康促進計畫對用戶產生的改變與影響力，計算結果證實，每投入1元於Cathay Walker健康促進計畫，就能創造6.3元的社會價值，使用者除了有感於Cathay Walker有助提升身體健康外，對於排解生活壓力及促進人際關係亦有正向幫助。

「國泰人壽Cathay Walker健康促進計畫SROI報告書」於4月份取得國際社會價值協會(Social Value International，簡稱SVI）認證，為台灣首本以保險本業計算SROI並取得英國認證的報告書。

國泰人壽表示下一步除了持續優化APP外，更以打造「健康生態圈」為更高目標，與異業合作建構健康促進平台，透過資源串接及大數據分析提供更好的用戶體驗，除了如火如荼進行中的Pokemon GO聯名活動，未來將評估納入更多運動模式及異業合作，攜手更多人一起發揮影響力、擴散運動氛圍，帶動全民一起享健康。

「保險業亞洲獎Insurance Asia Awards」由亞太地區專業金融媒體集團Charlton Media Group主辦，每年吸引亞太區眾多保險公司參與，並由精熟保險領域之亞太地區會計師事務所代表進行評選，今年已邁入第五屆，已超過24個國家、百家企業共襄盛舉。

(旺報 )