農曆七月初一(8/19)是俗稱的鬼月，即將到來。但在鬼月有許多不宜從事的行為，也讓人不禁好奇在這樣的月份，運勢又是如何。對此，擁有破千萬閱讀人次、文章數高達4851篇的運勢搜狐號《易易星座命理說》就指出，在8月運勢將爆棚且事事順利的3生肖。上榜的分別有「生肖鼠、蛇以及生肖兔。」

生肖鼠：

生肖鼠在今年雖然與太歲犯沖，但是命中有三大吉星：八座、金匱、福星相助，帶給了他們大大的轉機。尤其是在這三大吉星作用最強的3個月，實現了很多的發財好機會，第一次是在3月份的時候，接著是8月下旬，運勢飆漲富貴難擋，這兩個月，日子過得一天比一天好， 9月份更是大發橫財，荷包賺的滿滿。

生肖蛇：

生肖蛇的朋友，8月下旬運勢飆漲，富貴難擋，今後家中有喜，運勢直線上升。不只工作上能事半功倍，榮耀加身，並且還能帶來的正財收入相當可觀，財路會被拓展，有更大的收入進賬。

生肖兔：

屬兔的朋友不論男女都非常的單純善良，樂觀的個性，對待朋友都非常友好，是人見人愛的角色。雖說今年運不利，總是有不平之事，但別氣餒，8月下旬運勢飆漲，未土運是屬兔人的財星，本月在職場會有很好的機遇，地位上升明顯，賺錢的能力也大為提高，本月桃花也朵朵開，感情世界開始升溫。

(中時新聞網)