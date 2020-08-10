盛弘（8403）受惠醫藥流通事業部、躍獅連鎖藥局以及旗下熔噴布大廠敏成（4431）持續受惠防疫物資需求，加上國內解封復甦，醫療及健診人數逐漸回流，健康管理部營運亦逐步回升，7月營收3.9億元，年增43.68％；前7月營收21.8億元，年增20.65％。

盛弘表示，大健康產業在新冠肺炎（COVID-19）的後疫情時代快速竄紅，結合AI、大數據（Big Data）與數位科技於醫療產業中的運用，成為生技產業的重要議題。去年以旗下精準健康公司合併國內知名的哈佛健診中心，架構由前者負責產品策略，哈佛為通路服務，完成預防醫學結合精準醫療的佈局。

哈佛健診併入盛弘集團後持續升級，不但於今年初成為台灣首家取得JCI國際醫療品質認證與國際接軌的健診中心，本月更進駐內湖科技園區，除提供常規60項疾病及60項性狀特徵檢測，更率先引進高端細胞檢測項目，日前完成與上準簽約合作，導入以微流體系統定性定量血中的循環腫瘤細胞，作為癌症風險早期檢測及對抗感染及腫瘤的免疫力指標評估，可全方位檢測各項疾病風險，達到精準2.0的健康管理。

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