AMD與Guerilla聯手合作，在《地平線：期待黎明》PC完全版發表當天同步釋出支援，為採用DirectX 12的Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能。

如同其他超過20款熱門遊戲，《地平線：期待黎明》PC完全版在遊戲中整合AMDFidelityFX視覺工具套件，並率先採用FidelityFX Single Pass Downsampler（SPD），從而呈現優化的視覺效果與效能。

AMD表示，玩家將見證眾多強大功能，其中包括：AMD Radeon FreeSync Premium Pro－玩家能透過AMD領先的調適性同步顯示技術，在任何硬體上享受令人讚嘆的遊戲體驗，在HDR渲染技術的加持下，呈現毫無停頓與撕裂的遊戲畫面。

另外，AMD FidelityFX SPD－針對RDNA架構進行優化，SPD運用非同步運算技術加快紋理映射，以提高後製處理的效率。在不犧牲畫面更新率情況下，能更快呈現光暈與螢幕空間反射等效果。

(工商 )