打掉重練。國泰金控10日宣布，子公司國泰人壽轉投資持股約37.33％的印尼Mayapada銀行，因為一授信戶捲入當地國營保險公司弊案，遭檢調起訴牽累，加上全球經濟衰退衝擊，及金檢缺失被印尼官方要求增資等，讓Mayapada銀行面臨經營壓力，國泰金在經外部評估後，決定一次認列所有投資損失，即新台幣140億元，讓投資歸零，一切重來。

但國泰金總經理李長庚強調，並未放棄此投資，仍是在評估後續的投資架構，與印尼政府密切討論各種可行方式；李長庚亦表示，會從此案討論運作機制如何改善，印尼必須特許，外資投資銀行持股才能逾50％，是否成為Mayapada銀行的控制性股東，李長庚表示，會謹慎評估。

國泰金強調，基於穩健原則決定修正國壽2020年上半年Mayapada銀行應認列「採用權益法認列之關聯企業損失」，為稅前新台幣140億元，扣除原本在6月已認列損失約52億元後，再增加認列損失88億元，因此國壽上半年稅後獲利由263.9億元調整為193.5億元，國泰金上半年稅後獲利亦從392.9億元，調整為322.5億元，每股獲利仍是有2.15元。

同時因為國壽7月現金股利入帳，在增提外匯準備金30億元後，單月稅後獲利仍有122億元，累計前7月獲利315億元，國泰金前7月稅後獲利則為469億元，每股稅後獲利3.23元。

國泰金強調，國壽財務體質強健，截至今年6月底，扣除認損金額後的淨值為6,174億元，此一損失尚在可承受範圍內，國壽累積前七個月合併稅後淨利達315億元，相較去年同期尚有增長29％，雖然國壽認列上述投資損失，但仍在與印尼政府當局積極討論是否參與該行之體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，未來若欲參與仍須於完成相關法定程序，並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。

(工商 )