廣穎電通（4973）公告2020年度第二季財報，合併營收9.20億元、年增1.4％，營業毛利0.66億元，毛利率7％。推動累計上半年合併營收達19.71億元，相較去年同期成長近10％，營業毛利2.66億元、年增3.3％，稅後淨利為0.11億元，EPS為0.17元。

廣穎電通表示，今年以來，雖因疫情帶動宅經濟發酵，使電商購物市場持續擴大，SP廣穎於全球電商市場市占率亦不斷提升；同時，因在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求，也帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求暢旺，廣穎上半年此兩條產品線銷量年增幅均達雙位數。

不過，2020年自第一季起持續受疫情影響，第二季更是世界各國受疫情影響最深的期間，通路經濟活動諸多停滯，全球零售端飽受疫情影響，需求不振，導致終端價格下跌，壓縮獲利空間；此外，今年以來新台幣持續強升，致第二季出現匯兌損失。在終端售價疲軟、且出現匯損的雙重因素影響下，營運遭遇逆風。

對於下半年整體市場展望，廣穎電通指出，受疫情影響程度仍不明確，公司在此景況下仍將堅守既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，專注瞭解各國市場的使用者需求，進行產品完整佈局並恪守產品高品質策略，以確保競爭力的提升與實力積累，持續迎接未來多元挑戰。

(工商 )