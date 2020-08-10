教育局1月迄今已不定期稽查284間幼兒園，共同維護幼兒安全。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市副市長謝政達10日率教育局、消防局及工務局，前往各家幼兒園擴大稽查，其中板橋區某知名私立幼兒園，不僅避難出入口堆積雜物，緊急照明燈、火警設備故障，甚至私下聘用不具教保員資格的人員，新北市教育局當場依違反《幼教法》、《建築法》等裁罰2萬1000元，並限期30天改善完畢。

教育局表示，新北市幼兒園數量高居六都之冠，1月迄今已不定期稽查284間幼兒園，共查獲179次違規項目；其中公安稽查共11件違規，包括消防設備、防火設備不符規定等；幼兒園園務管理部分，共27次違規，包括2件超收學員、3件違規擴大使用未核准樓層、3件師生比不符等。

謝政達今率教育局副局長劉明超、消防局及工務局突擊各家幼兒園，當場查獲板橋某私立幼兒園，不僅避難出入口堆滿雜物，連防火門都關不起來，2樓緊急照明燈也故障，還有火警設備不足、揚聲器防護不足、地毯未使用防焰標籤等違規問題，依違反《建築法》限期業者30日內改善完畢。

此外，該板橋私立幼兒園更違建擴大使用場地，聘用1名不具教保資格的服務人員，教育局當場依違反《教保法》裁罰業者2萬1000元，並要求限期改善。

新北市教育局提醒，挑選安心合法幼兒園有5大步驟，首先可上「全國教保資訊網」或「新北市幼兒教育資源網」，查詢幼兒園相關招收人數及收費資訊，現場也要確認幼兒園是否有公告設立許可證書、教保服務人員證明等，並檢視幼童專用車是否符合規定，守護幼童就學權益。

(中時 )